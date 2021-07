Beveiligingschef vermoorde president Haïti gearresteerd

Het hoofd van de beveiliging van president Jovenel Moïse is gearresteerd, maakte de Haïtiaanse politie maandag bekend. Veiligheidschef Jean Laguel Civil wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op het staatshoofd. Moïse werd ongeveer drie weken geleden in zijn huis doodgeschoten door gewapende commando’s die zonder een schot te lossen de bewaking wisten te omzeilen.

‘Ik kan bevestigen dat Jean Laguel Civil maandag door de politie is gearresteerd als onderdeel van het onderzoek naar de moord op president Jovenel Moïse’, zegt politiewoordvoerster Marie Michelle Verrier tegen persbureau AFP.

Commissaris Me Bed-ford Claude van de politie in de hoofdstad Port-au-Prince had de immigratieautoriteiten al opdracht gegeven vier politieagenten, verantwoordelijk voor de veiligheid van de president, te verbieden het land te verlaten. De politie heeft maandag ook een bevel uitgevaardigd tegen Wendell Coq Thelot, een rechter van de hoogste rechtbank in het land die was ontslagen door de president.

Moïse werd gedood bij een aanval op zijn huis waarbij minstens 28 mensen betrokken zouden zijn geweest, van wie velen Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf. Diverse verdachten van de moord op de president werkten volgens Amerikaanse media eerder als informant voor veiligheidsdiensten in de VS zoals antidrugsdienst DEA en de federale politiedienst FBI.