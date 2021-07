Stop met importeren appels uit Chili

Graag geef ik twee aanvullingen op het artikel ‘Zomaar stoppen met soja te simpel’ (ND, 23 juli). Allereerst is indirect al bepaald waar je het best producten kunt verbouwen. In Brazilië is dat onder andere soja, bijvoorbeeld vanwege de infrastructuur en het klimaat. In Europa is dat onder meer tarwe; de opbrengst hiervan is per hectare drie keer meer dan in Brazilië. Dat geldt ook voor de Nederlandse ui: die is hard en sterk, kun je lang bewaren en is goed voor de export. De Braziliaanse ui heeft deze eigenschap weer niet. Ten tweede kan een supermarkt inderdaad gaan bepalen wat een koe wel of niet moet eten. Maar voordat supermarkten zo ver teruggaan in de keten, is het wellicht een idee om zelf eerst eens te stoppen met de import van appels uit Chili en aardappels uit Israël. <