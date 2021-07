Klankbordgroep adviseert Rotterdamse burgemeester Aboutaleb

‘In mijn functie kijk ik vaak in vogelvluchtperspectief naar de stad en regio, naar de grote uitdagingen waar we voor staan. Maar juist op straat- en buurtniveau kunnen we stappen zetten die een groot verschil maken voor de mensen die er wonen’, aldus de burgemeester. Onder de acht Rotterdammers aan wie advies gevraagd wordt zijn auteur en programmamaker Ernest van der Kwast en pedagoog Mariëtte Lusse van Hogeschool Rotterdam.

Aboutaleb (59) is sinds januari 2009 burgemeester van de gemeente Rotterdam. Hij is de tweede bestuurder in de geschiedenis van de stad die voor een derde termijn is benoemd. Bram Peper, die aantrad in 1982, begon ooit aan een derde termijn maar maakte die niet af omdat hij in 1998 minister van Binnenlandse Zaken werd in het tweede kabinet-Kok.

Bij het ingaan van zijn derde ambtstermijn, begin dit jaar, gaf Aboutaleb al aan dat hij ten minste twee keer per jaar met de klankbordgroep van gedachten wil wisselen over Rotterdam en het burgemeesterschap.