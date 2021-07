Noodweer India kost circa tweehonderd mensen het leven

Het dodental door het noodweer in het westen van India is opgelopen tot 192. Daarnaast worden er volgens de autoriteiten nog 25 mensen vermist.

Door hevige moessonregens zijn overstromingen, modderstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Huizen, bruggen en wegen zijn beschadigd of verwoest. Op meerdere plekken is de elektriciteit uitgevallen.

In de zwaar getroffen deelstaat Maharashtra zijn meer dan 375.000 mensen uit hun woningen geëvacueerd. In het dorp Taliye zijn bij zoekacties meer dan vijftig lichamen geborgen. Zuidelijker in de plaats Chiplun regende het 24 uur onafgebroken.

De moessonregens in juli waren voor Maharashtra de ergste in zo’n veertig jaar. India krijgt tijdens het moessonseizoen, dat van juni tot oktober duurt, regelmatig te maken met overstromingen en aardverschuivingen. Klimaatexperts vrezen dat extreme weersomstandigheden steeds vaker zullen voorkomen door klimaatverandering.