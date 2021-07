Circa 1900 aanvragen op eerste dag van zesde NOW-periode

Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) waren om 16.00 uur circa 1900 aanvragen binnengekomen bij het UWV. Dat zijn er minder dan in de vijfde periode van de NOW, toen op de eerste dag (6 mei) op dat tijdstip zo’n 3400 aanvragen binnen waren voor de coronasteunmaatregel.

De zesde periode bestrijkt de maanden juli tot en met september. Werkgevers bij wie de inkomsten in die periode met meer dan 20 procent dalen, kunnen het UWV vragen om een deel van hun loonkosten op zich te nemen.

Het maximale omzetverlies dat ze kunnen opgeven, is ditmaal beperkt tot 80 procent. De overheid blijft wel, net zoals in de voorgaande periodes, 85 procent van de loonsom vergoeden. Een groot deel daarvan maakt het UWV als voorschot over. Het definitieve bedrag waarop werkgevers recht hebben, wordt later vastgesteld.

Het UWV merkte dat er in de vijfde NOW-periode veel minder behoefte was aan de loonsubsidies dan in voorgaande periodes. In totaal werden 45.000 verzoeken om financiële steun goedgekeurd, goed voor voorschotten van zo’n 1,4 miljard euro. In de vierde periode ging het nog om 74.000 toegekende aanvragen en 3,2 miljard euro aan voorschotten.