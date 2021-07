Onbemande raceauto uit Eindhoven scheurt over Formule 1-circuit

Een speciale raceauto van studenten uit Eindhoven gaat volgende week racen over het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Max Verstappen en de andere Formule 1-coureurs elk jaar de Grand Prix van Spanje rijden. De onbemande elektrische wagen zit vol sensoren en rijdt helemaal zelfstandig, zonder aansturing vanaf de kant. De auto moet zelf berekenen waar de baan is, waar de tegenstanders zijn en wat hij het beste kan doen.

De auto is ontwikkeld door studententeam University Racing Eindhoven. De ploeg doet mee aan de Formula Student, een raceklasse voor universiteiten. De Brabantse wagen kan een snelheid van 115 kilometer per uur halen en gaat met 50 kilometer per uur door de bochten.

De wagen is eigenlijk een ‘ultrasnelle kart vol hightechsystemen’, zegt teamleider Dennis Gubbels. Voor de wedstrijd wordt gebruik gemaakt van een deel van het Catalaanse circuit. Gubbels: ‘De auto zelf kent het circuit niet. Op een deel van de baan staan pionnen, aan de ene kant geel en aan de andere kant blauw. De auto moet daar tussendoor zijn eigen weg zoeken. We racen tien rondjes van 500 meter.’

Ontwerp

In de elektrische auto zitten allerlei geavanceerde systemen. Zo kunnen de wielen tijdens het remmen energie opwekken om de accu op te laden, als een soort dynamo. Negatieve stroom, heet dat.

De wedstrijd gaat niet alleen om de snelste tijd, maar ook om bijvoorbeeld het ontwerp van de auto. ‘Onze auto heeft vier motoren die elk een apart wiel aandrijven. Ons chassis is gemaakt van koolstof met een aluminium honingraatconstructie, net als in de Formule 1. Zulke keuzes moet je uitleggen’, aldus Gubbels

Veiligheid

En ook al zit er geen coureur in de auto, veiligheid blijft belangrijk. Gubbels: ‘Alles moet goed geregeld zijn, want als er iets fout gaat, kan het goed fout gaan. Stel dat de batterij in brand vliegt. Een accubrand is heel lastig te blussen, dan kun je gewoon doei zeggen tegen je auto. Daar moet je heel nauwkeurig naar kijken bij het ontwerp en veel veiligheidsmaatregelen voor nemen.’

Zulke autonome technologie is niet meteen te gebruiken in het dagelijks leven. Een afgezet racecircuit is niet te vergelijken met een drukke binnenstad vol fietsers, voetgangers en automobilisten die onverwachte dingen doen, uit alle hoeken kunnen opduiken en zich niet altijd aan de regels houden. Gubbels: ‘Maar het is een eerste stap. Een circuit is ook een extreme omgeving, we laten zien dat een autosysteem vol sensoren heel veilig kan zijn, misschien wel veiliger dan wanneer iemand achter het stuur zit. Op dit moment zoeken heel veel mensen uit hoe zulke systemen er over twintig jaar uit moeten zien.’