Drentse Koloniën van Weldadigheid op werelderfgoedlijst VN

Het Werelderfgoedcomité van VN-organisatie Unesco plaatst de De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe op de werelderfgoedlijst. Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie is eerder op de maandag aan de lijst toegevoegd. Op dit moment bestaat de lijst uit zo’n 1100 werelderfgoederen, waarvan twaalf Nederlandse. Omdat het comité vorig jaar niet kon samenkomen vanwege het coronavirus, zijn er nu twee weken uitgetrokken voor de vergadering in het Chinese Fuzhou. Van 16 tot en met 31 juli worden in totaal ruim vijftig nominaties besproken.

De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn in 1818 gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Doel hiervan was om arme paupers uit de grote steden een beter bestaan te geven op het platteland.