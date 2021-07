Minder dan 4000 nieuwe coronagevallen, laagste aantal in weken

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 40.000 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 5735 mensen per dag. Ongeveer een week geleden kwamen er gemiddeld 10.000 nieuwe gevallen per dag bij.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 293 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Voor Amsterdam is dat het laagste aantal sinds 6 juli. Iets meer dan een week geleden waren er in Amsterdam meer dan duizend positieve tests per dag.

Sterfgevallen

In Rotterdam kwamen 201 coronagevallen aan het licht en in Den Haag zijn 113 besmettingen vastgesteld. Daarna volgen de gemeenten Westland (82), Tilburg (71), Almere (65) en Utrecht (63). In twaalf gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met één. Het gaat om een inwoner van Maastricht. Dat het overlijden van deze man of vrouw nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze persoon tijdens het weekeinde is gestorven. Het duurt soms een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Sterfgevallen tijdens het weekeinde worden doorgaans in de loop van maandag geregistreerd, waarna ze op dinsdag in de cijfers van het RIVM te zien zijn.

In de afgelopen zeven dagen zijn 23 sterfgevallen gemeld. Dat is hoger dan begin deze maand. Toen kwamen in een week tijd zo'n tien meldingen dat een coronapatiënt was overleden.