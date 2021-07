Jaguar Land Rover boekt verlies door chiptekort

Jaguar Land Rover, onderdeel van het Indiase Tata Motors, heeft drie fabrieken in het Verenigd Koninkrijk voor de assemblage van auto’s. Daarvan lagen er eind april nog twee stil vanwege het tekort aan chips. Ook veel andere automerken hebben productie tijdelijk moeten stilleggen.

De autobouwer verwacht dat het chiptekort in het lopende kwartaal voor nog meer problemen gaat zorgen. ‘Het kan ertoe leiden dat de verkoop ongeveer 50 procent lager zal zijn dan gepland’, schrijft Jaguar in een toelichting op de cijfers.

Verkoop

Jaguar Land Rover heeft bijna 85.000 voertuigen verkocht in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Dat waren er zo’n 30.000 minder dan gepland. Er werden wel veel meer auto’s verkocht dan vorig jaar. Toen was de verkoop ingestort door de coronacrisis. In de afgelopen periode werden in Europa ruim twee keer zoveel voertuigen verhandeld en in het Verenigd Koninkrijk bijna drie keer zoveel.

JLR boekte in de drie maanden tot 30 juni een verlies van 44,5 miljard roepie, omgerekend ruim 500 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog bijna een miljard euro verlies geboekt.