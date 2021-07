Rutte: ziekenhuiscijfers stijgen nog tot volgende week

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal nog een aantal dagen stijgen. ‘Zeker tot volgende week’, verwacht demissionair premier Mark Rutte. ‘Dan is de verwachting dat het ook in de ziekenhuizen een niveau zal bereiken waarop het niet verder stijgt’, zegt de minister-president na een corona-overleg. De verwachting is dat de ziekenhuiscijfers zoals gebruikelijk eenzelfde trend laten zien als de besmettingscijfers.

Wat betreft die besmettingen ziet het kabinet ‘dat inmiddels de daling is ingezet. Dat is op zichzelf goed nieuws’, aldus Rutte. ‘Toch blijft de situatie spannend omdat we in ziekenhuizen nog steeds zien dat de cijfers oplopen.’ Hoewel de druk op ziekenhuizen de komende dagen dus nog wat zal toenemen, maakt Rutte zich geen grote zorgen. ‘Het lijkt op dit moment in de ziekenhuizen beheersbaar te blijven.’

De deskundigen van het Outbreak Management Team hebben dan ook niet geadviseerd extra maatregelen te nemen. Het kabinet scherpt de regels voorlopig dus niet aan. Maar ‘het blijft spannend’, zei Rutte maandag na het ministersoverleg meerdere keren. ‘We moeten allemaal vreselijk goed opletten, allemaal scherp blijven. Maar nu geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen.’