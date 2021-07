CIDI doet aangifte tegen maker muurschildering Berghuis

Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft maandag aangifte gedaan tegen de maker van de muurschildering waarop voetballer Steven Berghuis is afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust. Die was te zien in Rotterdam en is vermoedelijk gemaakt door een of meerdere supporters van Feyenoord. De aanvoerder van Feyenoord stapt van die club over naar aartsvijand Ajax, en dat viel niet bij alle fans goed.