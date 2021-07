Reisbranche over versoepeling reisadviezen: beter laat dan nooit

De reissector is blij dat dat Nederland de systematiek wat betreft de reisadviezen aanpast. Europese landen die op oranje stonden, krijgen vanaf dinsdag in principe een groen of geel reisadvies. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen niet langer worden afgeraden. ‘Beter laat dan nooit’, zegt reisbrancheorganisatie ANVR.

Topman Frank Oostdam van de ANVR vindt het wel jammer dat de beslissing niet eerder is genomen. ‘Dat had ervoor gezorgd dat het voor zowel reisondernemingen als vakantiegangers een mooie vakantiezomer zou zijn geworden.’ De meeste reisorganisaties volgden de adviezen van de Nederlandse overheid en annuleerden vakanties naar landen met een oranje reisadvies.

Straks zet Nederland lidstaten van de Europese Unie niet meer enkel op basis van besmettingsaantallen op oranje. Dat kan nog wel gebeuren als er een nieuwe variant van het coronavirus opduikt.

Meer duidelijkheid

‘Dit is voor de reisbranche, maar zeker ook voor de Nederlandse vakantiegangers, een heel belangrijke verandering die meer duidelijkheid gaat geven’, zegt topman Mattijs ten Brink van Sunweb. Het bedrijf besloot vorige week dat het vanaf begin augustus weer vakanties gaat verzorgen naar gebieden binnen de Europese Unie die vanwege corona nu nog een oranje reisadvies hebben. Daarmee leek Sunweb branchegenoot Corendon te volgen, die eerder al besloot de keuze aan de klant te laten.

Nederlanders moeten straks een bewijs laten zien als ze vanuit een ander EU-land terugkomen. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn.

Testen betalen

De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Sunweb laat weten dat het de antigeentest op de vakantiebestemming gaat regelen en betalen voor reizigers die niet volledig zijn gevaccineerd.

De regel gaat op 8 augustus in voor alle EU-landen, maar geldt nu al voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen. Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het advies om op de dag van aankomst en op de vijfde dag terug in Nederland een zelftest te doen of om zich bij de GGD te laten testen.

Mensen die in een EU-land zijn geweest, zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan, behalve als het gaat om een land waar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken.