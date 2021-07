‘Rusland blokkeert websites die iets met Navalni te maken hebben’

Het internet vormt al meer dan tien jaar de ruggengraat van Navalni’s politieke activisme. Hij begon als bestrijder van corruptie en machtsmisbruik en de invloed van puissant rijke ondernemers in en rond het Kremlin. Zijn acties werden dankzij internet in heel het land bekend. En veel betogingen en acties zijn via internet van de grond gekomen. De Russische autoriteiten zijn bezig de netwerken uit te schakelen omdat ze extremistisch zouden zijn.

Momenteel zit de Kremlincriticus een celstraf uit wegens verduistering die hij zou hebben gepleegd in 2009. Het proces in die zaak is ook omstreden en werd juist tegen hem aangespannen toen hij dankzij internet politiek steeds meer op de voorgrond kon treden en aan invloed won. Navalni wilde zich destijds in verkiezingen presenteren als alternatief voor president Poetin.