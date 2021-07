Down The Rabbit Hole baalt, maar respecteert besluit annulering

De organisatie van Down The Rabbit Hole vindt het jammer dat het festival ook dit jaar niet doorgaat. Het kabinet heeft maandag besloten dat meerdaagse festivals tot ten minste 1 september verboden zijn en daarom is Down The Rabbit Hole, dat van 27 tot en met 29 augustus plaats zou vinden, afgeblazen. De volgende editie wordt van 1 tot en met 3 juli 2022 gehouden in Beuningen.

"Door de vele onzekerheden rondom de Delta-variant van het virus heeft het kabinet besloten om geen meerdaagse evenementen met campingfaciliteiten toe te staan", laat de organisatie weten. "Hoe groot die tegenslag ook is, we respecteren dat besluit en zijn blij met de reddingsboei in de vorm van een garantiefonds waarmee we artiesten, leveranciers, cateraars, en alle andere duizenden handen die Down The Rabbit Hole maken kunnen steunen."

Festivalgangers met tickets voor de edities in 2020 en 2021 krijgen automatisch hun geld terug. Ze ontvangen binnenkort meer informatie daarover via e-mail.

Down The Rabbit Hole kon vorig jaar ook niet doorgaan. Het festival werd dit jaar van juli naar augustus verplaatst omdat de organisatie verwachtte dat het vanwege de coronamaatregelen anders helemaal niet haalbaar zou zijn. Ook verhuisde het evenement eenmalig van Beuningen naar het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. Lowlands, dat van 20 tot en met 22 augustus gepland stond, is ook afgeblazen.