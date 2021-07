Organisatie Lowlands teleurgesteld dat festival niet doorgaat

Lowlands gaat opnieuw niet door. Net als vorig jaar kan het festival, dat van 20 tot en met 22 augustus gehouden zou worden, volgens de organisatie vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Volgend jaar is het evenement van 19 tot en met 21 augustus.

Maandag maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat meerdaagse festivals tot ten minste 1 september niet mogen doorgaan. ‘We zijn net zo diep teleurgesteld als jullie: twee jaar op rij geen Lowlands is onvoorstelbaar, ook voor de artiesten, toeleveranciers, sponsors, cateraars, hun personeel en honderden zzp’ers. We willen iedereen bedanken die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt aan het voorbereiden van het festival’, laat de organisatie weten.

Mensen met kaartjes voor de edities van 2020 en 2021 krijgen automatisch hun geld terug. Zij ontvangen daar binnenkort meer informatie over.

Duidelijkheid

Het doorgaan van Lowlands was al weken onzeker. Premier Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge maakten begin juli tijdens de laatste coronapersconferentie bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus verboden zijn. Lowlands viel daarmee net buiten de periode van de aangescherpte maatregelen. De organisatie eiste afgelopen maand meerdere malen duidelijkheid, omdat er maar een week tussen de nieuwe maatregelen en het festival zat.

Vrijdag maakte de organisatie van het Belgische festival Pukkelpop, dat in hetzelfde weekeinde plaatshad en veel artiesten ‘deelde’ met Lowlands, ook al bekend het festijn te verplaatsen naar volgend jaar. In België werd het Covid Safe Ticket aangekondigd; het bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. Voor niet-gevaccineerde bezoekers zou de maatregel betekenen dat ze zich tijdens het festival meerdere keren moeten laten testen. Dat is niet haalbaar, aldus de organisatie. Datzelfde geldt dus voor Lowlands.