IKEA plaatst voor het eerst zonnepanelen op zijkant gebouw

Woonwarenhuis IKEA heeft zonnepanelen geplaatst op de zijkant van zijn winkel in Amersfoort. Volgens het Zweedse concern gaat het om de eerste IKEA-vestiging ter wereld waar de panelen op deze manier zijn bevestigd.

Op vrijwel alle daken van de gebouwen van de keten in Nederland liggen al zonnepanelen. Er zijn inmiddels bijna 40.000 panelen geïnstalleerd op IKEA-winkels en het distributiecentrum. Samen wekken die circa een derde van het elektriciteitsverbruik op van IKEA Nederland.

Maar IKEA wil in 2025 al zijn gebouwen in de wereld laten draaien op 100 procent hernieuwbare elektriciteit. Nu gaat het nog om 66 procent. Er zijn dus nog extra inspanningen vereist. IKEA onderzoekt ook de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen bij de overige winkels in Nederland.

Niet alleen IKEA, maar tal van andere grote bedrijven zijn bezig met vergroenen. Daarbij komt het nog maar weinig voor dat ondernemingen zonnepanelen op de zijkant van hun panden plaatsen, zeker bij bestaande gebouwen. Als een gevel wordt benut voor het opwekken van zonnestroom, worden de panelen vaak al aangebracht tijdens de bouwfase.