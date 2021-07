Denemarken wil derde vaccindosis voor vele duizenden burgers

Denemarken wil op termijn een derde dosis aanbieden aan burgers die met twee verschillende coronavaccins zijn gevaccineerd. Zo moet worden voorkomen dat ingeënte Denen in het buitenland tegen problemen aanlopen omdat ze niet als volledig gevaccineerd worden gezien.

In Denemarken hebben zo’n 150.000 burgers twee verschillende coronavaccins toegediend gekregen, bericht omroep DR. Het gaat om mensen die eerst een dosis van het AstraZeneca-vaccin kregen en daarna een tweede prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

De autoriteiten in het Noord-Europese land hebben het gebruik van het middel van AstraZeneca eerder dit jaar opgeschort vanwege zorgen over zeldzame en gevaarlijke bijwerkingen. Mensen die al een eerste dosis hadden gehad, kregen daarna een ander coronavaccin aangeboden.

Landelijke campagne afronden

Deense media berichtten over een vrouw die in de problemen raakte door dat beleid. Zij wilde haar ouders in Thailand bezoeken, maar kon niet quarantainevrij reizen doordat haar vaccinatie met verschillende coronavaccins niet werd erkend.

Omroep DR meldt dat mensen op termijn alsnog een extra dosis aangeboden moeten krijgen van het coronavaccin dat ze na AstraZeneca kregen. Ze komen niet meteen aan de beurt. Eerst moet de landelijke vaccinatiecampagne zijn afgerond.