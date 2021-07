40 miljoen Fransen deels of helemaal ingeënt tegen coronavirus

Ruim 40 miljoen inwoners van Frankrijk hebben inmiddels minstens één coronaprik gehad, meldt de Franse president Emmanuel Macron. Zestig procent van de Franse bevolking is nu gedeeltelijk of volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

33,2 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd. In de afgelopen twee weken hebben ruim 4 miljoen mensen een prik gehad. Volgens premier Jean Castex zal het aantal mensen met minstens één coronaprik eind augustus opgelopen zijn naar 50 miljoen.

Het Franse parlement keurde maandag een wetsvoorstel goed dat inenting tegen Covid-19 verplicht maakt voor zorgmedewerkers. De maatregelen in het land zijn verder aangescherpt. Vanaf augustus hebben mensen een coronapas, die volledige vaccinatie of een recente negatieve test bewijst, nodig om horecazaken en sommige winkelcentra binnen te mogen. Die is nu al nodig bij onder meer musea en bioscopen.

Frankrijk kampt momenteel met een vierde coronagolf als gevolg van de Delta-variant van het virus. Begin juli meldde Frankrijk nog dagelijks ongeveer 4000 nieuwe coronabesmettingen, maar vorige week waren dat er 22.000. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook.