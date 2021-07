Zuid-Koreaanse tv-zender onder vuur om olympische stereotypering

De Zuid-Koreaanse tv-zender MBC is onder vuur komen te liggen door de ‘ongepaste’ foto’s met bijschriften van sporters uit verschillende landen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat MBC onder meer een plaatje toonde van de nucleaire ramp in Tsjernobyl toen het olympische team van Oekraïne in beeld kwam. Ook refereerde de zender aan de recente moord op president Jovenel Moïse toen de sporters van Haïti op het scherm verschenen.

En daar bleef het niet bij. Beelden van atleten uit Italië werden vergezeld met een afbeelding van een pizza, aldus de BBC. Bij sporters uit Roemenië kwam een foto van Dracula te staan. De Marshalleilanden werden simpelweg omschreven als een land dat ‘ooit een nucleaire testlocatie voor de Verenigde Staten’ was. En bij de olympiërs van Syrië verscheen een bijschrift dat in het land ‘al tien jaar een burgeroorlog woedt’.

De Zuid-Koreaanse zender heeft inmiddels op Twitter zijn excuses aangeboden, nadat kijkers hadden geklaagd dat de beelden en bijschriften ‘beledigend’ en ‘belachelijk’ waren. Ook buitenlandse media als The New York Times en CNN pikten de ophef op en besteedden er aandacht aan. MBC legde uit dat het de bedoeling was geweest om tv-kijkers iets te leren over landen die wellicht wat minder bekend zijn in Zuid-Korea. Inmiddels ziet MBC echter in dat het een ‘onvergeeflijke fout’ betrof.

De tv-zender heeft beloofd een onderzoek in te stellen naar de vraag hoe de beslissing tot het tonen van de afbeeldingen en bijschriften precies tot stand is gekomen.