Philips centraal op Damrak na kwartaalcijfers

Op de Amsterdamse beurs staat Philips maandag in de belangstelling. Het zorgtechnologieconcern boekte afgelopen kwartaal winst ondanks flinke kosten voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur. Ook gaat de aandacht uit naar NN Group. De Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management en Duitse verzekeraar DWS bereiden naar verluidt een bod voor op de investeringstak van de Nederlandse verzekeraar. Later in de week zullen alle ogen gericht zijn op de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint aan de tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe beursweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine minnen te openen na de stevige koerswinsten op vrijdag. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten maandag overwegend verliezen zien. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 3 procent kwijt door zware koersverliezen onder de Chinese technologiebedrijven. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de plus.

Philips moest in het tweede kwartaal 250 miljoen euro opzijzetten voor de terugroepactie van ademhalingsapparatuur. In het eerste kwartaal werd daar al een zelfde bedrag voor gereserveerd. Afgezien van die tegenvaller deed het concern goede zaken in het afgelopen kwartaal en nam de omzet uit voortgezette activiteiten toe. Onder de streep bleef een nettowinst over van 153 miljoen euro, tegen 210 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. Philips gaat daarnaast de komende drie jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Goldman Sachs

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times willen Goldman Sachs Asset Management en DWS ongeveer 1,4 miljard euro betalen voor het investeringsonderdeel van NN. Maandag verloopt de deadline voor het uitbrengen van een definitief bod. NN gaf in april aan een verkoop van de investeringstak NN Investment Partners (NNIP) te overwegen.

Ook gaat de aandacht uit naar de bankensector. Banken in de eurozone mogen vanaf oktober weer dividend uitkeren als hun financiële situatie dat toelaat. De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood niet verlengen.

Beter Bed

Beter Bed liet vrijdag na de slotbel weten bijna 1 miljoen nieuwe aandelen uit te geven tegen een prijs van 6,82 euro per aandeel. De beddenverkoper wil de opbrengst gebruiken om de financiële positie te versterken en om zijn groeistrategie te kunnen uitvoeren.

De euro was 1,1784 dollar waard, tegenover 1,1760 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 71,23 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 73,27 dollar per vat.