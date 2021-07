Ryanair hoopt deze zomer weer winst te maken. Steeds meer mensen gaan op vakantie nu reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie wereldwijd versoepelen en meer mensen gevaccineerd zijn. Financieel directeur Neil Sorahan blijft wel voorzichtig met de uiteindelijke resultaten in het lopende kwartaal, maar wat hem betreft doet Ryanair de laatste tijd in Duitsland en Midden- en Oost-Europa weer goede zaken. Hij is ook ‘heel hoopvol voor de herfst’.

Afgelopen kwartaal ging er nog wel een flink verlies in de boeken. De onderneming kwam onder de streep 273 miljoen euro tekort. Een jaar geleden was het verlies nog 185 miljoen euro. Ryanair had eigenlijk gehoopt dat met Pasen weer veel gevlogen kon worden, maar er waren toen nog veel coronamaatregelen die reizen beperkten. Pas sinds mei mogen de Britten bijvoorbeeld weer vliegen.

Ryanair hoopt de coronacrisis in in zijn huidige gebroken boekjaar, dat loop tot eind maart, nagenoeg achter zich te kunnen laten. Belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat de vaccinaties ervoor zorgen dat de pandemie onder controle komt. De prijsvechter verwacht dit jaar de grens van 90 miljoen passagiers te passeren, maakte het bedrijf bekend. Eerder rekende de vliegmaatschappij nog op tussen de 80 miljoen en 120 miljoen passagiers.