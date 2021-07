Miljoen mensen zien zilveren wegrace Van Vleuten

Veel sportliefhebbers hebben zondag de wedstrijden op de tweede dag van de Olympische Spelen gevolgd. De wegwedstrijd van de Nederlandse wielrensters was met iets meer dan een miljoen kijkers op NPO 1 's ochtends het populairst, meldt Stichting KijkOnderzoek. Zij zagen hoe Annemiek van Vleuten naar een zilveren medaille reed.

De samenvattingen uit Tokio trokken 's avonds ook de nodige kijkers. Naar Tokio Vandaag keken 1,02 miljoen kijkers en de talkshow Studio Tokio behaalde een score van 1,2 miljoen. Ook De Oranjezomer op SBS6 deed het goed met 820.000 kijkers.

De tweede aflevering van Zomergasten, waarin Roxane van Iperen te gast was, was zondag goed voor 386.000 kijkers op NPO 2. Dat is iets meer dan de uitzending van vorige week, toen 342.000 mensen naar de favoriete tv-avond van architect Floris Alkemade keken.