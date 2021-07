Philips boekt winst ondanks hoge kosten voor terugroepactie

In het eerste kwartaal werd daar al een zelfde bedrag voor gereserveerd. Afgezien van die tegenvaller deed Philips het afgelopen kwartaal goede zaken en de omzet steeg met 9 procent op vergelijkbare basis, dus zonder de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur mee te tellen. De opbrengsten kwamen uit op 4,2 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 4,4 miljard euro. Onder de streep boekte Philips in het tweede kwartaal een nettowinst van 153 miljoen euro, tegen 210 miljoen euro in dezelfde periode in 2020.

Philips maakte daarnaast bekend dat het de komende drie jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Daarmee beloont het concern zijn aandeelhouders. Doordat er na de inkoop minder stukken overblijven, stijgen de resterende aandelen namelijk in waarde en kan de winst per aandeel toenemen.