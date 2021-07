Peking roept VS op te stoppen met demonisering van China

‘Wij dringen er bij de Verenigde Staten op aan hun uiterst misplaatste en gevaarlijke beleid te veranderen’, zei China in een verklaring. Volgens de verklaring zien de VS China als een ‘denkbeeldige vijand’.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meent dat er geen beweging meer zit in de relatie tussen beide landen en dat de relatie tegen grote problemen aanloopt. China werd er vorige week nog door onder meer de VS van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een groot aantal cyberaanvallen, nadat duizenden overheidsinstanties en bedrijven via een lek in de e-mailsoftware van Microsoft werden gehackt. China ontkende de aanvallen en stelde dat juist de VS de ‘grootste bron van cyberaanvallen ter wereld’ zijn.

Sherman arriveerde zondag in Tianjin. Later deze week heeft ze ook een gesprek met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Sherman is na klimaatgezant John Kerry de tweede topfunctionaris uit het kabinet van de Amerikaanse president Joe Biden die China bezoekt.