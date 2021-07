Medisch technologiebedrijf Philips geeft kijkje in de boeken

Philips komt maandag met de cijfers over het tweede kwartaal van het jaar. De resultaten worden sowieso gedrukt door een wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur van het medisch technologiebedrijf. Desondanks rekenen analisten er in doorsnee op dat Philips een winst heeft geboekt.

In juni maakte het bedrijf bekend dat het nog eens 250 miljoen euro opzij heeft gezet vanwege de terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. Bepaalde onderdelen van de beademingsapparatuur zouden een gezondheidsrisico kunnen vormen. In het eerste kwartaal werd daar al een zelfde bedrag voor gereserveerd. Onder de streep boekte Philips toen een nettowinst van 40 miljoen euro.

Analisten verwachten dat de groei van de omzet van de afdeling Personal Health flink doorzet, met 27 procent. In het vorige kwartaal was het herstel van de coronacrisis in die tak al zichtbaar met een omzetgroei van 17 procent. Vooral de producten voor persoonlijke verzorging zoals scheerapparaten deden het goed. Ook zullen kenners bij het kwartaalbericht erg geïnteresseerd zijn in opmerkingen van Philips over de leveringsketen. Veel bedrijven kampen de laatste tijd met bevoorradingsproblemen door verstoringen in de internationale scheepvaart.