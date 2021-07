Casino in Brabantse Made overvallen

Twee mannen met messen hebben in de nacht van zondag op maandag casino Playworld aan de Kerkstraat in het Noord-Brabantse Made overvallen. Volgens een politiewoordvoerder zijn ze er met een onbekend geldbedrag in een donkere auto vandoor gegaan. Er is niemand gewond geraakt.

De melding kwam even voor 01.30 uur bij de politie binnen. Het casino sluit om 01.00 uur, maar de politie kon niet zeggen of de overvallers voor of na sluitingstijd zijn binnengekomen. ‘De melding is om 01.24 bij ons binnengekomen. We weten nu nog niet hoe lang ze binnen zijn geweest.’

Agenten controleerden auto’s op (snel)wegen in de omgeving in de hoop de daders te vinden, zegt de woordvoerder. Die zoektocht is inmiddels afgeblazen.