Vanuit de lucht, waarin het COVID-19-virus nog altijd welig tiert in de wereld, is het een naargeestig gezicht. Hoe donkerder de aarde kleurt, hoe recenter het graf waarin een geliefde werd achtergelaten. Je ziet het ook aan de rode bloemen die nog niet helemaal verwelkt zijn. Op de secuur naast elkaar gedolven graven verschijnen her en der kruisen. Uit de witte ambulance zijn juist twee nieuw te begraven lijken gehaald. Zo gaat het hier aan de lopende band door in Jakarta.