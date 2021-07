CBS: steeds meer sprinkhanen sinds 1990

Sinds 1990 komen er steeds meer sprinkhanen voor in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van 35 soorten sprinkhanen waarvan in 2019 voldoende gegevens beschikbaar waren, is van 16 soorten de verspreiding toegenomen. Van 9 soorten is de trend stabiel en bij 10 soorten is sprake van een negatieve trend. In totaal komen 53 soorten sprinkhanen voor in ons land.