Nederlander (53) verdronken in Italië tijdens zwemmen in zee

Een 53-jarige Nederlander is zondag verdronken voor de Italiaanse kust terwijl hij daar aan het zwemmen was. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat na berichtgeving in de Italiaanse krant La Stampa. Het voorval vond plaats aan de kust bij de plaatsen Cogolete en Varazze, in de buurt van Genua.