El Retiro en Paseo del Prado in Madrid op werelderfgoedlijst

Het Werelderfgoedcomité van Unesco is bijeen in China. Het moet zich nog buigen over drie Nederlandse aanvragen. De zogeheten Koloniën van Weldadigheid in Drenthe, de Hollandse Waterlinies en de Romeinse Limes, de vroegere grens van het Romeinse Rijk die ook door Duitsland liep, zijn genomineerd.

Eerder werd al bekend dat ook de Duitse kunstenaarskolonie Mathildenhöhe in Darmstadt en de grote Europese kuuroorden de status van werelderfgoed krijgen. Onder die laatste plaatsen zijn onder meer Baden-Baden in Duitsland, Spa in België, Vichy in Frankrijk, Bath in het Verenigd Koninkrijk en Karlsbad in Tsjechië.