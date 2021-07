Bedrijfsresultaten en Amerikaanse rente beheersen beursweek

Beleggers staan voor een drukke week nu de cijferperiode zijn hoogtepunt bereikt. In Nederland komen grote bedrijven als Philips, KPN, Randstad, Shell en Air France-KLM met cijfers en ook uit het buitenland komt er het nodige cijfergeweld op ze af. Daarbij valt met name de Verenigde Staten op waar een reeks techbedrijven als Tesla, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet de boeken opent.

Bovendien gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken komen dinsdag en woensdag bijeen. Er wordt weinig vuurwerk verwacht van die vergadering. Mogelijk geeft de Fed wel een eerste signaal af wanneer het opkoopprogramma voor bedrijfs- en staatsobligaties waarmee de centrale bank de economie ondersteunt tijdens de coronacrisis, wordt afgebouwd. Een formele aankondiging komt vermoedelijk pas later dit jaar, denken economen.

Voor de Fed met zijn rentebesluit naar buiten komt, hebben in Nederland onder meer medisch technologiebedrijf Philips, chipbedrijven ASMI en Besi, telecombedrijf KPN, uitzender Randstad, winkelvastgoedfondsen Wereldhave en Unibail-Rodamco-Westfield en tankopslag bedrijf Vopak al inzicht gegeven in hun prestaties. Later in de week komen ook dataleverancier RELX, olie- en gasbedrijf Shell en luchtvaartmaatschappij Air France-KLM daar nog bij, net als een reeks aan kleinere bedrijven.

Inflatiecijfers

Ook buiten de landsgrenzen wordt het druk. Behalve de Amerikaanse techbedrijven openen nog veel ondernemingen de boeken als speelgoedfabrikant Hasbro, industrieel concern 3M, pakketbezorger UPS, DAF-moeder Paccar, levensmiddelenconcern Mondelez, koffieketen Starbucks, farmaceut Pfizer, fastfoodondernemingen McDonald’s en Yum! Brands, vliegtuigfabrikant Boeing en autoproducent Ford.

Op macro-economisch gebied is er ook het nodige nieuws. Zo komen er uit onder meer Duitsland Frankrijk en de eurozone inflatiecijfers. Ook worden nieuwe cijfers over de economische groei in veel Europese landen vrijgegeven.