Frans-Polynesiërs verwachten excuses Macron voor kernproeven

Inwoners van Frans-Polynesië hopen en verwachten dat de Franse president Emmanuel Macron tijdens zijn bezoek aan hun eilanden excuses zal aanbieden voor de kernproeven die Frankrijk daar tot 1996 heeft gehouden. Macron is vier dagen op bezoek op de archipel in de Stille Oceaan. Die hoort bij Frankrijk, maar heeft op diverse terreinen zelfbestuur. De president werd op de luchthaven ontvangen met bloemenkransen en dans.

De radioactieve straling waar volgens onderzoeken mogelijk meer dan 100.000 inwoners aan zijn blootgesteld tijdens decennia waarin Frankrijk kernwapens uittestte. In de jaren 60 en 70 gebeurde dat in de atmosfeer, later ondergronds. Op de eilanden werden vervolgens relatief veel mensen getroffen door leukemie, lymfomen en andere vormen van kanker.

‘We verwachten excuses van de president’, zei Auguste Uebe-Carlson, de voorzitter van een lokale vereniging van slachtoffers van nucleaire tests. ‘Net zoals hij heeft erkend dat de kolonisatie van Algerije een misdaad was, verwachten wij dat hij zal verklaren dat het misdadig was, een vorm van kolonisatie die verband hield met nucleaire macht hier in de Pacific.’ Naast excuses worden ook compensatieregelingen verwacht. Tot nog toe hebben slechts 63 inwoners een schadevergoeding gekregen van de Franse overheid, meldde onderzoeksplatform Disclosure eerder.

Los van het leed dat de kernproeven hebben veroorzaakt, zijn belangrijke agendapunten de strategische positie van de eilanden, onder meer ten opzichte van China, en de bestrijding van het coronavirus. Macron riep alle inwoners op zich te laten vaccineren. ‘Dat ben je beschermd en kun je het virus nauwelijks nog verspreiden’, zei hij.