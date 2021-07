Evacuaties door grote bosbranden in westen Sardinië

Grote bosbranden in het westen van Sardinië hebben circa vierhonderd mensen van huis verdreven. Ze zijn in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd. De bosbranden hebben onder meer de plaats Cuglieri bereikt en zijn nog niet onder controle. Het dorp Sennariolo, ten noorden van Cuglieri, werd in zijn geheel ontruimd. Er zijn volgens plaatselijke media panden beschadigd en boeren hebben oogsten en vee in de vuurzee verloren, maar er wordt geen melding gemaakt van gewonden.

De bosbranden worden onder meer bestreden door zes blushelikopters en honderden brandweerlieden en vrijwilligers.