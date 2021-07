Noorwegen verscherpt coronaregels voor bezoekers

Reizigers die langer dan drie weken geleden het vaccin van Janssen kregen of langer dan een week geleden hun tweede prik met een ander coronavaccin ontvingen, gelden voor Oslo als volledig gevaccineerd.

Niet volledig gevaccineerde bezoekers moeten zich registreren voor aankomst in Noorwegen en een negatieve PCR-test laten zien en in quarantaine voor een periode van tien dagen. Daarvan moeten de eerste drie dagen in een door de Noorse overheid toegewezen hotel worden doorgebracht. Na een negatieve PCR-test op dag vier is het in principe mogelijk de quarantaine in een gewenste locatie (hotel of huisje) af te maken. Minderjarigen hoeven niet in een quarantainehotel maar kunnen elders de quarantainetijd doorbrengen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet te worden getest.