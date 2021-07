Kabinetschef Merkel ziet nog meer beperkingen niet-gevaccineerden

Als het aantal coronabesmettingen zoals nu weer sterk omhoog gaat, moeten volgens Braun álle mensen die niet gevaccineerd zijn, hun contacten beperken. Dat betekent onder meer dat mensen die negatief testen dan ook niet meer naar bijvoorbeeld een bioscoop, een stadion of een restaurant kunnen. De staat moet de volksgezondheid beschermen, beklemtoonde Braun. En alle contacten van besmette mensen moeten onmiddellijk in quarantaine.

Braun vreest dat in de maand van de bondsdagverkiezingen, september, het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland kan oplopen tot 100.000 per dag. De Duitse autoriteiten varen op een wekelijkse staat van nieuwe besmettingen. Zondag stond de wekelijkse toename op 13,8 per 100.000 inwoners. Braun vreest dat een snelle verspreiding van corona door varianten van het virus in negen weken tijd kan leiden tot een wekelijkse toename van 850 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Bijna de helft van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd.