Mexicaanse president wil andere Amerikaanse statenorganisatie

Binnen de 35 leden tellende organisatie zijn recent conflicten ontstaan over onder meer de rol van voorzitter Luis Almagro. Vooral Argentinië en Mexico ergeren zich aan zijn standpunten ten aanzien van het regime in Venezuela en de machtswisseling in Bolivia in 2019.

Sinds de negentiende eeuw zijn er op het continent pogingen gedaan de landen tot samenwerking te brengen in een soort statenbond. Aanvankelijk uit angst dat koloniale Europese mogendheden gebieden zouden terugeisen. In de Tweede Wereldoorlog stonden uiteindelijk vrijwel alle Amerikaanse landen achter de VS in de strijd tegen Duitsland en Japan en in 1948 vloeide daar de OAS uit voort. Het hoofdkwartier is in Washington gevestigd. De VS zagen toen in de OAS een instrument om tijdens de Koude Oorlog de eigen wereldpolitiek te bevorderen en ze hebben de OAS lange tijd gedomineerd. Canada wilde pas in 1990 lid worden. Nederland, waar bijna 1000 vierkante kilometer Amerika bijhoort, is waarnemend lid van de OAS.