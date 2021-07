Zevende presidentskandidaat opgepakt in Nicaragua

De politie in Nicaragua heeft een zevende presidentskandidaat gearresteerd in aanloop naar de verkiezingen op 7 november. Noel Vidaurre werd onder huisarrest geplaatst en wordt beschuldigd van ‘ondermijning van de soevereiniteit’ van het land.

Vidaurre is nu een van de laatste slachtoffers van de arrestatiegolf waarin sinds begin vorige maand in totaal 28 oppositieleden in de cel zijn gezet. Hun wordt ondermijning van de ‘soevereiniteit en onafhankelijkheid’ van het land ten laste gelegd, op basis van een omstreden wet die volgens critici is ontworpen om Ortega’s tegenstanders monddood te maken.

Een van zijn opgepakte tegenstrevers, Cristiana Chamorro, werd veel kans toegedicht om de verkiezingen te winnen. De 75-jarige Ortega kan naar verwachting na de stembusgang aan zijn vierde termijn sinds 2007 beginnen. De voormalig linkse revolutionair beweert dat ‘criminelen’ hem met Amerikaanse steun uit de macht willen verdrijven.

De arrestaties hebben eerder een golf van internationale kritiek geoogst, waarbij Washington opriep Ortega als dictator te behandelen.