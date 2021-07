9,3 miljoen euro binnen voor gedupeerden overstromingen Limburg

De donaties op giro 777 bleven ook zaterdag binnenstromen, nadat dagbladuitgeverijen gratis advertentieruimte ter beschikking hadden gesteld in hun kranten. Het donatiebedrag is inmiddels opgelopen tot 9,3 miljoen euro, zegt een woordvoerster van het Nationaal Rampenfonds. Het geld is bestemd voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg.