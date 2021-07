Duizenden Italianen protesteren tegen coronapas

De demonstranten die in onder meer Rome, Milaan, Turijn en Napels de straat op gingen, keerden zich tegen deze in hun ogen te verstrekkende maatregelen, die ongevaccineerde mensen te veel zouden beperken in hun vrijheid. De zogenoemde groene pas geeft aan dat iemand gevaccineerd, onlangs getest of genezen is van Covid-19. De pas is vereist om een restaurant, bar, sportschool, stadion, bioscoop of museum binnen te mogen.

Met de nieuwe maatregel wil de Italiaanse regering de snelle toename van het aantal coronabesmettingen de kop indrukken. Zaterdag meldde het land 5.000 nieuwe besmettingen.

Ook in Frankrijk demonstreerden zaterdag duizenden mensen tegen beperkingen in de strijd tegen corona. Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest.