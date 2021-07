Simons biedt partijleden BIJ1 excuses aan voor gedrag Gario

Fractievoorzitter van BIJ1 Sylvana Simons heeft haar excuses aangeboden aan partijleden voor het gedrag van Quinsy Gario, die onlangs uit de partij is gezet vanwege wangedrag. Simons deed haar uitspraken zaterdag tijdens een online ledenvergadering van de partij, waar eerder ook voorzitter Jursica Mills al was ingegaan op de kwestie.

Het Tweede Kamerlid zei sorry tegen alle mensen die zich onveilig hebben gevoeld door het gedrag van Gario, die op plek twee stond van de kieslijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Simons had de rol van Gario binnen de partij voorkomen kunnen worden. "We werden gewaarschuwd dat we het Paard van Troje hadden binnengehaald. We hebben dat niet serieus genomen en dat reken ik mijzelf het meeste aan. Het spijt mij."

Gario vertoonde volgens de partij "manipulatief en toxisch gedrag". Hij ontkent dat zelf en zegt geschrokken te zijn door de conclusies. De partij liet onderzoek doen naar de beschuldigingen. Simons bedankte in haar toespraak alle mensen die hebben meegeholpen aan het onderzoek.

Veel leden wilden meer uitleg over het conflict tussen Gario en de rest van de partijleiding. Mills en Simons zeggen dat Gario meerdere keren is uitgenodigd voor een gesprek, maar dat het niet zover is gekomen.