BIJ1: Gario vertoonde manipulatief gedrag naar andere leden

De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij "manipulatief en toxisch gedrag" getoond binnen de partij. Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de verkiezingen in maart signalen binnen van vrijwilligers die onder meer gingen "over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden" laat de partij op Twitter weten.

BIJ1, met één zetel door Sylvana Simons vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, houdt zaterdag een algemene ledenvergadering. Het digitale overleg is niet toegankelijk voor de media, maar de partij twittert erover.

De partij maakte maandag bekend aan de leden dat de activist en kunstenaar, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Officieel gaat het om een schorsing, omdat hij nog bezwaar kon aantekenen. Reden was dat er de afgelopen maanden volgens het bestuur "signalen" binnen waren gekomen over Gario. Daarna heeft op verzoek van BIJ1 een advocatenkantoor een onderzoek uitgevoerd. "De bevindingen van het rapport zijn verontrustend".

Signalen

Tijdens de al eerder geplande vergadering zaterdag wordt over de situatie verder gesproken, ook omdat kritische leden meer duidelijkheid willen. In de tweets staat dat Quinsy in april 2020 in beeld kwam voor de lijst. "Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid."

Tijdens de campagne kwamen er meer signalen van vrijwilligers binnen. Het bestuur heeft in februari een eerste gesprek met Quinsy gehad "over diens functioneren in de partij. Er is gesproken over samenwerking, communicatie en omgaan met elkaar. Op 9 februari is er een sessie met een organisatiecoach." Maar ook in maart kwamen er signalen binnen, stelt de partij.

"Verschillende vrijwilligers hebben aangegeven niet meer met de persoon in kwestie samen te kunnen werken vanwege een onveilig gevoel en onvoldoende vertrouwen in goede communicatie met hem. Een volgend gesprek heeft plaatsgevonden." In maart tot en met de verkiezingen waren er verschillende "botsingen" naar aanleiding van het handelen van Gario. "Naar aanleiding hiervan hebben de campagnecoördinatoren gezamenlijk de samenwerking met Quinsy opgezegd." Ook gaven vrijwilligers tijdens evaluaties aan "het contact met hem te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is."