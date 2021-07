NOS-commentator Jeroen Elshoff positief getest op corona

NOS-commentator Jeroen Elshoff is positief getest op het coronavirus en zal dus geen commentaar kunnen geven tijdens de damesvoetbalwedstrijd Nederland-Brazilië op de Olympische Spelen zaterdagmiddag. De commentator schrijft op Twitter dat hij de pot moet overslaan.

‘Straks niet bij Nederland-Brazilië. Helaas en tot verbazing positief getest en dus naar Japans quarantainehotel. Geschrokken, geschokt, maar gezond en vol goede moed’, aldus Elshoff. De verslaggever berust in zijn lot. ‘Het is wat het is, alle tijd nu om op tv te genieten van sport.’

Elshoff zat ook op ‘de inmiddels bekende KL861-vlucht’, waarmee eerder ook skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, skiffeur Finn Florijn en de begeleider uit de roeiploeg naar Tokio reisden. Alle vier werden in Japan positief getest.