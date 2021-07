Musk: Teslafabriek in India kan er komen

Als het Tesla lukt om auto’s te exporteren naar India, is een Teslafabriek in het land ook ‘zeer waarschijnlijk’, zei topman Elon Musk op Twitter. De fabrikant van elektrische auto’s probeert momenteel vanwege een mogelijke uitbreiding naar India de importtarieven in het land omlaag te krijgen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

India wordt gezien als een van ‘s werelds grootste groeimarkten voor auto’s. Volgens Musk behoren de importgelden in India tot de hoogste ter wereld. Hij antwoordde daarmee op een vraag over mogelijke verkopen van Tesla in het land. Musk hoopt dat India in ieder geval tijdelijk de importtarieven voor elektrische auto’s wil verlagen. ‘Als het Tesla het lukt om daar wagens te importeren, dan is een fabriek zeer waarschijnlijk’, aldus de topman.

Tesla heeft de Indiase ministeries van transport en industrie aangeschreven om het huidige importtarief voor elektrische auto’s, dat tussen de 60 en 100 procent ligt, omlaag te krijgen naar 40 procent, aldus de ingewijden. In India maken elektrische auto’s nu minder dan 1 procent uit van de verkopen van nieuwe personenauto’s. In China ligt dat op 5 procent. Daar heeft Tesla al een fabriek, de eerste buiten de Verenigde Staten.

De Indiase premier Narendra Modi heeft toegezegd dat de overheid met subsidies de elektrische auto-industrie wil ondersteunen, maar de gebrekkige laadinfrastructuur en hoge kosten maken dat nog wel moeilijk.