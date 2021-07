General Motors klaagt aan Ford aan om schenden handelsmerk

Autofabrikant General Motors (GM) klaagt branchegenoot Ford aan voor het schenden van een handelsmerk op een besturingstechnologie die gebruikt wordt voor hands-freefuncties. Dat staat in documenten die zijn ingediend bij een lokale lokale rechtbank in Californië. GM wil met de rechtszaak twee eigen merken beschermen, nadat Ford in april een geautomatiseerd systeem een andere naam gaf die erg veel lijkt op die van de GM-systemen.