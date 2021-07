Dit weekend veel vakantiefiles in Europa

Vakantiegangers moeten dit weekend rekening houden met veel files in heel Europa. Het begin van de zomervakantie in veel landen leidt vooral zaterdag tot grote drukte op de Europese wegen, meldt de ANWB.

De grootste drukte wordt verwacht op de wegen in het buitenland op de bekende vakantieroutes. In Frankrijk staan er al vroeg files tussen Lyon en Orange op de A7, de Autoroute du Soleil. Ook de route A10/A63 Parijs-Tours-Bordeaux naar Spanje stroomt in de loop van de ochtend vol. Vakantiegangers die naar Zuid-Frankrijk rijden moeten drie tot vier uur extra reistijd incalculeren.

In Duitsland staan zaterdag vooral files in het zuiden. Het grootste knelpunt in Zwitserland is de A2 bij de Gotthardtunnel richting het Italiaanse Chiasso. In Nederland moeten vakantiegangers rekening houden met flink wat oponthoud op de wegen in het midden, oosten en zuiden van het land. In de regio Zuid begon vrijdag de schoolvakantie, als laatste regio in Nederland.