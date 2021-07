België verlaagt aantal doden overstromingen naar 36

België heeft het aantal doden door de overstromingen van vorige week verlaagd naar 36, een minder dan de eerder gemelde 37. Alle slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd.

In tegenstelling tot het aantal doden is het aantal vermisten verder naar boven bijgesteld, tot elf. Donderdag was nog sprake van zes vermisten. Veel mensen die als vermist golden, zijn inmiddels opgespoord. De autoriteiten houden rekening met nieuwe meldingen over vermissingen.