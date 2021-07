Hoogste koffieprijzen in zes jaar door vorst in Brazilië

De prijs van Arabica-koffie heeft vrijdag het hoogste niveau in zes jaar bereikt door ravages aan de Braziliaanse koffievelden. Plotselinge, strenge vorst heeft afgelopen week de koffiestruiken aangetast. Dit kan gevolgen hebben voor de oogsten van de aankomende jaren. Slecht weer in de afgelopen jaren zorgde er al voor dat de wereldwijde voorraden klein zijn.

Prijzen voor een pond Arabica-koffie stegen vrijdag 6 procent tot 2,05 dollar per pond op de beurs in New York voor termijncontracten. Het was de eerste keer sinds oktober 2014 dat de prijs boven de 2 dollar per pond uitkwam. In Londen bereikten de prijzen voor Robusta, veelal gebruikt voor oploskoffie, het hoogste niveau van de afgelopen drie jaar.

De gekte op de koffiemarkt is al langer aan de gang. Bezien over de hele week steeg Arabica-koffie 27 procent in waarde, de sterkste zevendaagse toename sinds 1999.

Jonge struiken

De schade door de vorst heeft vooral gevolgen voor jonge struiken, die de productie jarenlang kan belemmeren. Het is de ergste vorst in twee decennia. In 1994 werd Brazilië voor het laatst door zeer koude temperaturen getroffen, toen stegen de koffieprijzen naar een record.

De vorst is een tweede klap voor plantagehouders in Brazilië, die enkele maanden geleden ook al te maken hadden met ernstige droogte. Dat had effect op de productie van mais en suiker.