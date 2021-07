Mogelijk diepgaand onderzoek EU naar overname door Facebook

De Europese mededingingsautoriteit duikt naar verwachting dieper in de overname van de start-up Kustomer door socialmediagigant Facebook. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat de Europese Commissie een grootschalig mededingingsonderzoek opent naar de deal.

Facebook maakte in november bekend Kustomer, dat bedrijven helpt bij de digitale klantenservice, te kopen. Amerikaanse media meldden dat daar een bedrag van 1 miljard dollar mee was gemoeid. De technologie van het nog jonge bedrijf zou aantrekkelijk zijn om zakelijke diensten binnen berichtendienst WhatsApp uit te breiden.

Dat Brussel aan een eerste beoordeling van de overname begon, was bijzonder. Formeel hoefde Facebook de deal niet bij de Europese Commissie te melden omdat Kustomer in de Europese Unie niet genoeg omzet behaalt. Maar lidstaat Oostenrijk uitte serieuze zorgen en vroeg de Commissie om toch naar overname te kijken. Onder andere de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt steunde dat verzoek.

Onschadelijk

Een van de zorgen is dat Facebook met de overname een potentiële toekomstige concurrent onschadelijk maakt. Dat zou nadelig kunnen uitpakken voor concurrentie op het gebied van klantenservicesystemen en onlineadvertenties, waardoor prijzen onnodig hoog blijven of er minder innovatie is.

De Europese Commissie weigerde tegenover Reuters commentaar. Facebook claimde eerder dat de overname van Kustomer juist gunstig uitpakt voor de concurrentie.

De Duitse nationale mededingingsautoriteit onderzoekt overigens nog of Facebook en Kustomer de overname eigenlijk wel hadden moeten melden. Daarbij gaat de toezichthouder onder andere na hoe actief Kustomer is op de Duitse markt.