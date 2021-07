Meer dan 40 miljoen schade Valkenburgse zorginstelling Sevagram

Zorginstelling Sevagram in Valkenburg heeft als gevolg van de overstromingen zeker 42,5 miljoen euro aan waterschade opgelopen. Volgens voorzitter Pim Steerneman van de raad van bestuur van Sevagram is met name zorglocatie Valkenheim met 84 bewoners zodanig aangetast, dat het gebouw gesloopt moet worden. ‘We kunnen nu al zeggen dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een langdurig traject zal worden’, vreest Steerneman.

Naast Valkenheim vallen nog twee gebouwen onder Sevagram: Oosterbeemd met 101 bewoners en een hospice voor tien gasten. Het Geerlingshospice bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden. ‘Die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten’, aldus Steerneman. ‘Een ingrijpende verbouwing is waarschijnlijk noodzakelijk. We kunnen niet aangeven hoeveel tijd daarmee gemoeid is.’

‘Oosterbeemd ziet er in eerste instantie redelijk uit. De eerste en de tweede verdieping hebben geen schade. De begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water behoorlijk hoog gestaan. Ongeveer tot kniehoogte. Om een deel van Oosterbeemd weer in gebruik te kunnen nemen, zullen er een externe keuken, gasterie en woonkamer gemaakt moeten worden en dienen de liften en andere installaties veilig te werken. Wij hopen dit binnen twee maanden te realiseren.’

Aanleunwoningen

Daarmee is nog niet alle schade bekend, want die aan de aanleunwoningen moet nog geïnventariseerd worden. Alle 193 bewoners zijn elders ondergebracht. ‘De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. Op dit moment wonen 75 bewoners van Oosterbeemd bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. De gasten van het Geerlingshospice verblijven eveneens in Plataan. Ook de medewerkers zijn met hun bewoners ‘meeverhuisd’.’

Sevagram bekijkt samen met de gemeente hoe de bewoners zo snel mogelijk terug kunnen naar Valkenburg. ‘Op dit moment werken we aan een plan hoe wij bewoners - daar waar nodig - ook voor de langere termijn een goede plek kunnen bieden. Daarnaast zullen we ons ook buigen over de vraag wat dit alles betekent voor het kunnen opnemen van nieuwe bewoners.’