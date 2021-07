Liander wil dat particulieren zonnestroom zelf gaan opslaan

Netbeheerder Liander wil dat particulieren gestimuleerd worden om een eigen opslag voor hun zonnestroom te laten installeren. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een thuisbatterij waar de stroom van de eigen zonnepanelen in wordt opgeslagen als die niet direct gebruikt kan worden. Die thuisbatterijen kunnen namelijk helpen om de druk op het netwerk te verlichten.

Momenteel is er de zogenoemde salderingsregel waardoor door particulieren opgewekte zonnestroom aan het net wordt teruggeleverd als ze die zelf niet kunnen gebruiken. Op verschillende plaatsen raakt het elektriciteitsnet echter overbelast en kunnen particulieren die overtollige zonnestroom niet meer terugleveren aan het net. Daarmee gaat die stroom onnodig verloren. Als de stroom standaard naar een thuisbatterij zou gaan, zouden Liander en andere netbeheerders het stroomnet bovendien op minder plaatsen hoeven te verzwaren.

De salderingsregel geldt nog heel volgend jaar en wordt dan in acht jaar geleidelijk afgebouwd. Liander geeft toe dat die regeling goed was voor het aanjagen van de interesse in zonnepanelen, maar wil nu dat die versneld wordt afgebouwd. Daarmee worden consumenten en ondernemers ‘gestimuleerd om aan de slag te gaan met opslag en flexibiliteit van zonne-energie zodat het elektriciteitsnet efficiënter wordt gebruikt en betaalbaar blijft’.

De overheid kan bovendien het geld dat bespaard wordt door de salderingsregeling eerder stop te zetten ook inzetten om de opslag te stimuleren, suggereert Liander zonder daar specifieke voorbeelden van te geven. Thuisbatterijen zijn er met verschillende opslagcapaciteit, maar kosten al snel tussen de 5000 en 10.000 euro.